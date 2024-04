F1 | Hamilton e il futuro in Ferrari: “Sarà un’esperienza emozionante”

Lewis Hamilton è a caccia di riscatto nel Gran Premio della Cina. La Mercedes W15 ha fallito fino a questo momento, senza se e senza ma, e non sarà facile per il sette volte campione del mondo trovare il bandolo della matassa in un inizio stagione molto complicato per il suo attuale team. Inevitabili le domande dei giornalisti in merito al suo prossimo passaggio in Ferrari, e il debutto è stato stabilito, sarà infatti a Melbourne a metà marzo 2025, essendo uscito il calendario dell’anno prossimo qualche giorno fa. Intervistato in Cina nel corso del consueto giovedì dedicato ai media, il britannico ha così parlato del suo futuro.

“Non devo giustificare la mia scelta – ha affermato Lewis. So cosa sia giusto per me: non ho mai avuto alcun ripensamento e non mi faccio condizionare dai commenti che provengono dall’esterno. Ancora oggi c’è tanta gente che parla male di me, so che lo continuerà a fare fino alla fine dell’anno. Ripeto ciò che ho già detto: solo io posso sapere cosa sia più giusto per me, sarà un’esperienza molto emozionante. Continuerò a correre per un bel po’. Sono contento che Fernando sia ancora nel Circus, e spero che anche lui possa continuare a gareggiare a lungo. Onestamente, non avrei mai pensato di poter correre dopo i 40 anni, anzi sono quasi certo di aver detto che mi sarei fermato prima, ma ho vissuto una vita talmente strana che non sembra di avere davvero questa età, anzi mi sento ancora molto giovane”.