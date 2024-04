F1 | GP Cina: alcuni punti della pista sono stati verniciati, non riasfaltati

Il Gran Premio della Cina è tornato in calendario dopo cinque di assenza causa Covid, partito proprio da questo paese. Il tracciato di Shanghai, uno dei più belli mai ideati da Hermann Tilke (parere squisitamente personale, ndr) è da sempre molto duro con la tenuta delle gomme, anche se Pirelli ha preferito portare le C2, C3 e C4 per questo weekend, quindi non la scelta più hard possibile. Ci sono stati molti dubbi in merito al fatto che la Formula 1 abbia deciso di correre in Cina con il format della Sprint Race, per una serie di ragioni, e tra queste c’è anche la tenuta dell’asfalto, costruito sopra una palude e quindi soggetto a buche, bump e sconnessioni varie.

Facendo un rapido giro di pista nel corso del giovedì, alcuni piloti hanno notato come in certi punti la superficie non sia stata lavorata, o meglio, non è stato fatto un lavoro usuale di riasfaltatura, bensì sia stata applicata sopra una vernice, probabilmente particolare, che però ha fatto storcere il muso ai più. Nella foto di copertina di questo articolo, scattata stamattina a Shanghai, notiamo quelle che sembrano essere delle crepe (in alternativa, rigagnoli di vernice applicata) all’interno della curva 12/13, quella prima del lunghissimo rettilineo del terzo settore. Ne hanno parlato sia in conferenza stampa che nelle varie media session di oggi, alcuni dei protagonisti, come per esempio Charles Leclerc, alfiere della Ferrari.

“Sì, è difficile fare delle previsioni perché penso che dipenda molto dal tipo di vernice utilizzata – ha detto Charles. Questo può causare diversi problemi, oppure potrebbero non essercene affatto, e spero che sia questo il caso, ma per ora è complicato dire qualcosa in merito. Ho visto solo le foto, non ho fatto il giro di pista e non credo sia lo stesso ovunque, il che potrebbe anche non essere eccezionale. Prima di aggiungere ulteriori commenti però sarà meglio guidare e vedere come ci si sente, forse va bene così, lo scopriremo domani”.

Un dettaglio della pista di Shanghai scattato questa mattina

“Sono d’accordo con Charles – ha risposto Ocon. Non ci ho mai pensato a dire il vero, anche perché ho visto solo foto: potrebbe essere molto scivoloso sul bagnato, magari meno aderenza, ma non possiamo dirlo fino a quando non guideremo. Ne stavo parlando con lui prima: tempo fa, quando correvamo nei go-kart, sulle piste veniva messa una specie di vernice e serviva per mettere giù la gomma e mantenerla i n curva, quindi c’era molta aderenza. Non mi aspetto che sia così, a dire il vero”.

Ne ha parlato anche Daniel Ricciardo, non presente in conferenza stampa ma in una sessione coi media: “Sembra che abbiano dipinto la pista, o comunque hanno fatto qualcosa all’asfalto. A quanto pare hanno messo vernice o una cosa del genere, quindi non so come cambierà la pista, se sarà la stessa oppure ci farà scivolare di più. Forse questo cambierà il comportamento delle gomme, quindi potrebbe anche aprire la gara a situazioni diverse, sia per i sorpassi che per le strategie”.