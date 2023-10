Alfa Romeo, Zhou affamato di punti alla vigilia di Austin

L’Alfa Romeo Sauber è a caccia della Williams in classifica Costruttori. La scuderia svizzera, grazie ai sei punti conquistati in Qatar con il doppio piazzamento in zona punti (ottavo Bottas, nono Zhou) ha accorciato a sette lunghezze il distacco dalla squadra inglese, con il settimo posto in graduatoria che torna ad essere un obiettivo possibile.

Guanyu Zhou, dal canto suo, è convinto che l’Alfa Romeo abbia tutto il potenziale per superare i rivali in classifica, convinto che sulla pista di Austin, nel GP degli Stati Uniti, il team possa ripetere quanto fatto vedere nel deserto di Lusail.

“I punti in Qatar ci hanno dato grande fiducia – le parole di Zhou -. Siamo ancora più affamati di punti, il nostro obiettivo è il settimo posto Costruttori e la Williams dista solo poche lunghezze. In Qatar abbiamo fatto una bella gara, con ottima strategia e ottima gestione delle gomme, facendo risultato quando più contava. Puntiamo a ripeterci, il pubblico ad Austin è molto caloroso e vogliamo offrire loro un grande spettacolo, la pista mi piace molto e lotteremo per finire nuovamente tra i primi dieci”.

