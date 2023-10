Aston Martin, Lance Stroll in difficoltà a causa degli sviluppi?

Le attuali difficoltà di Lance Stroll al volante della Aston Martin sono sotto gli occhi di tutti. Il pilota canadese ha toccato il fondo nelle qualifiche del GP del Qatar, accumulando un distacco abissale da Fernando Alonso. Laconico e nervoso poi dinanzi ai microfoni, quando ha bollato come “m…” la sua prestazione.

Ma dietro alla crisi di Stroll potrebbe risiedere una motivazione tecnica, ovvero l’assenza di feeling con l’attuale versione della monoposto. Stroll, in poche parole, farebbe fatica a sentire la monoposto, che non si adatterebbe al suo stile di guida e alle sue esigenze. Il canadese da inizio stagione non è mai stato al livello di Alonso, ma si era comunque distinto per qualche buona gara, mentre adesso la forbice tra i due è aumentata e non di poco.

Mike Krack, team principal della scuderia inglese, ha spiegato che la squadra vuole capire se le difficoltà di Lance possano dipendere dagli aggiornamenti alla AMR23, sviluppi che avrebbero mutato la guidabilità della monoposto.

“Dobbiamo capire perché Stroll ha perso velocità. Abbiamo dei sospetti e delle indicazioni che ci sta dando il pilota – le parole di Krack a Motorsport.com – . Lance lamenta una difficoltà maggiore a guidare, come se la macchina fosse meno prevedibile e meno maneggevole. Ma poi bisogna vedere se cambiando qualcosa andando nella sua direzione ci aiutiamo a vicenda, ovvero se migliora lui e miglioriamo anche noi. Le sue difficoltà sono slegate dalle prestazioni di Alonso. Stiamo facendo un grande esercizio di apprendimento per capire i motivi delle difficoltà alla guida di Stroll, entrando nei dettagli. Impareremo sicuramente qualcosa”.