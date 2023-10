Alfa Romeo, Bottas ottimista in vista di Austin

L’Alfa Romeo Sauber è uscita sicuramente rinfrancata dal GP del Qatar. La scuderia elvetica, grazie ad un’ottima strategia, è riuscita a chiudere a Lusail con entrambe le vetture in zona punti, all’ottavo posto con Valtteri Bottas e al nono con Guanyu Zhou, un risultato importante in ottica Costruttori, utile a sorpassare momentaneamente la Haas in classifica.

In una stagione che s’è rivelata più difficile del previsto la Sauber non ha mai smesso di cercare di migliorare la C43, e anche nel prossimo GP degli Stati Uniti la squadra porterà novità sulla vettura. Bottas è fiducioso di poter replicare ad Austin la top ten del Qatar, su una pista sulla quale tra l’altro ha anche vinto nel 2019.

“Tornare in zona punti in Qatar, con una gara così bella, era quello di cui avevamo bisogno. Lotteremo fino alla fine per risalire la classifica – le parole di Bottas –. Adesso andiamo ad Austin che è una pista che mi piace molto, dove ho anche vinto nel 2019 partendo dalla pole, è un tracciato divertente. La Sprint Race ci dà una doppia opportunità per fare bene, inoltre essendo il secondo fine settimana consecutivo con questo format sappiamo come massimizzare le prestazioni. Possiamo fare bene e gli aggiornamenti introdotti stanno funzionando, porteremo novità anche ad Austin. Confido che riusciremo a fare punti”.