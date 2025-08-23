F1 | Verstappen avvisa Red Bull: il punto di forza McLaren che fa la differenza

Max Verstappen ha riconosciuto uno degli aspetti più determinanti della stagione di McLaren e ha lanciato un messaggio chiaro al suo team: la Red Bull deve migliorare in quelle aree se vuole colmare il divario. Il quattro volte campione del mondo ha ammesso che la MCL39 ha mostrato prestazioni di altissimo livello soprattutto in curva a media velocità, unite a una gestione degli pneumatici superiore sia sull’asciutto sia sul bagnato. Con Oscar Piastri distante 97 punti e solo dieci gare al termine, il margine per difendere il titolo appare minimo.

Secondo l’olandese, le difficoltà della RB21 non dipendono dal suo rendimento personale, ma da una monoposto complicata da gestire. Al contrario, la McLaren ha costruito una stagione di dominio, con 11 successi su 14 Gran Premi e la prospettiva di superare quota mille punti nel mondiale costruttori.

Le parole di Verstappen sulla McLaren

Parlando a RacingNews365 dopo il Gran Premio d’Ungheria, Verstappen ha sottolineato le doti principali della monoposto rivale: “La McLaren è decisamente migliore con gli pneumatici, che mantengono la loro vitalità molto meglio. Lo si può vedere chiaramente sul bagnato con le intermedie, dove se si ha una buona gestione degli pneumatici si nota ancora di più, perché sono gomme fragili e si surriscaldano velocemente. Loro hanno questo aspetto sotto controllo”.

Il pilota Red Bull ha poi aggiunto: “Allo stesso tempo, penso che le loro prestazioni a media velocità siano incredibili rispetto a tutti gli altri. La rotazione che hanno sull’asse anteriore senza perdere quella posteriore è qualcosa di notevole da vedere, ed è un obiettivo che dobbiamo cercare di raggiungere”.