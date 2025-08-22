Formula 1News F1

F1 | GP Monza, Trenord potenzia i collegamenti: biglietti speciali e treni straordinari

Trenord rafforza il servizio in vista del prossimo GP d'Italia a Monza

di Roberto Valenti22 Agosto, 2025
F1 | GP Monza, Trenord potenzia i collegamenti: biglietti speciali e treni straordinari

F1 GP Monza – In occasione del Gran Premio d’Italia 2025, in programma dal 5 al 7 settembre all’Autodromo Nazionale di Monza, Trenord ha predisposto biglietti speciali e corse straordinarie per agevolare l’arrivo dei tifosi. L’obiettivo è garantire un accesso rapido e sostenibile al Tempio della Velocità, seguendo una tradizione ormai consolidata. Nel 2024 erano stati oltre 33mila i biglietti speciali venduti, a conferma del grande apprezzamento per questa formula di trasporto.

Corse straordinarie da Milano e Lombardia

Sabato 6 e domenica 7 settembre saranno attivati otto treni straordinari tra Milano Centrale e Monza (quattro per direzione). Il giorno della gara, domenica 7, il servizio sarà ulteriormente rafforzato: 21 collegamenti aggiuntivi tra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la stazione più vicina all’ingresso dell’Autodromo, di cui 12 al mattino e 9 al pomeriggio per il rientro. A questi si aggiungeranno le corse già previste da orario sulle linee S7, S8, S9, S11 e sui collegamenti regionali Milano-Lecco, Milano-Como-Chiasso e Milano-Como-Lugano.

I biglietti speciali

Per l’edizione 2025 Trenord ha previsto due tipologie di ticket: il “GP Monza Treno+Navetta Nera Autodromo” al costo di 10 euro, che comprende andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione di Milano a Monza e il trasferimento con bus navetta fino al Gate G del circuito, e il “GP Monza Trenord Day Pass”, disponibile a 13 euro e che consente il viaggio a/r in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Monza o Biassono-Lesmo. È prevista la gratuità per i ragazzi under 14 accompagnati dal titolare del biglietto. Per i treni straordinari tra Porta Garibaldi e Biassono sarà inoltre disponibile un biglietto dedicato da 5 euro, acquistabile online fino a esaurimento posti.

Informazioni utili

Tutti i dettagli sul servizio speciale, con orari e fermate dei treni straordinari, sono disponibili su trenord.it e sull’App Trenord. Per chi sceglierà invece l’auto, informazioni su parcheggi e viabilità sono consultabili sui siti ufficiali del Comune di Monza e di Monza Mobilità.

