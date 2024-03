Continuano i momenti di alta tensione in casa Red Bull. Dopo la vittoria di Max Verstappen a Sakhir, è venuto giù di tutto e di più in merito al caso Horner, il quale si è di fatto trasformato in una lotta praticamente personale tra il team principal britannico e la parte austriaca dell’azienda bibitara. Sì, perché Jos, papà di Max ha accusato pesantemente il manager di fare la parte della vittima, colui il quale porterà a fondo la Red Bull se dovesse restare al suo posto. Successivamente, voci insistenti dalla Germania ci dicono come la Mercedes abbia puntato il campione olandese per sostituire Lewis Hamilton a partire dal 2025.

Ci sarebbe infatti una clausola che permettere a Max di svincolarsi dalla Red Bull in qualsiasi momento, ma resta ovviamente tutto da vedere. Nel frattempo, è stato fatto sapere come Jos Verstappen, dopo il casotto combinato in Bahrain e le contro accuse di Horner, il quale crede che l’ex pilota c’entri qualcosa con il caso che lo ha investito, non sarà presente nel paddock di Jeddah per altri impegni personali e professionali. Il tutto non può che alimentare una tensione già a livelli altissimi (nonostante in Red Bull dicono che vada tutto bene) e che per il momento sta mettendo in secondo piano i fatti di pista. Speriamo che in Arabia Saudita avremo la possibilità di assistere a uno spettacolo degno del buon nome della Formula 1, al momento danneggiata da certi scenari politici e personali che nulla hanno a che vedere con lo sport.