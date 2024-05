F1 | Jos Verstappen: “Tutti vogliono Max, vedremo cosa succederà”

Tra i piloti più chiacchierati del momento c’è Max Verstappen. Non solo per le prestazioni di pista, dove l’olandese anche quets’anno sta letteralmente dominando la scena annichilendo i principali competitor, ma anche per quel che riguarda le indiscrezioni sul suo futuro. Sul tre volte campione del mondo negli ultimi giorni si sono intensificati i rumors che lo vorrebbero in Mercedes come sostituto di Lewis Hamilton, anche se Toto Wolff ha smentito questo scenario: vedremo se si tratterà di smentita di circostanza o invece c’è dell’altro.

Sul futuro del tre volte campione del mondo ne ha discusso Jos Verstappen, con il papà dell’attuale alfiere della Red Bull che ha invitato alla calma sottolineando come sarà importante capire le dinamiche in ottica 2026 quando entrerà in vigore il nuovo regolamento sportivo sulle power unit.

“Tutti lo desiderano, ritengo che in questo momento stia andando molto bene – ha dichiarato Jos intervistato da RaceXpress – Può contrare su una vettura competitiva, ma bisogna anche gettare lo sguardo al futuro ovvero al 2026. In questo momento bisogna mantenere la calma e vedere quello che accadrà”.

Verstappen senior ha poi aggiunto: “Ha una macchina veloce, ma dobbiamo anche guardare oltre, al 2026. Restiamo molto calmi e vediamo cosa succederà”.