Formula 1 | Mercedes, problemi al motore per Russell nel GP del Bahrain

Comincia male il campionato della Mercedes. In Bahrain, George Russell è stato il migliore dei due piloti inglesi del team di Brackley al traguardo, chiudendo in quinta posizione. All’inizio però, la W15 sembrava essere in grado di lottare per il podio, e il sorpasso all’esterno su Leclerc aveva illuso un po’ tutti nel garage delle Frecce d’Argento. Subito dopo però le power unit dei due britannici hanno sofferto di surriscaldamento anomalo per via di un’anomalia al sistema di raffreddamento, e sono stati costretti a gestire le temperature per tutta la durata del Gran Premio del Bahrain.

“E’ stata una giornata strana – ha ammesso Russell. Sia io che Lewis abbiamo avuto un problema simile, cioè la power unit si è surriscaldata sin dall’inizio, quindi siamo stati costretti a gestire tutto il tempo. Peccato, perché avevo fatto una buona partenza e ho sorpassato successivamente Leclerc per il secondo posto, ma ho avuto subito degli avvertimenti sul volante. Per tenere sotto controllo il tutto ho dovuto perdere decimi al giro, era difficile tenere a bada chi mi seguiva. Peccato non essere riusciti a dimostrare il vero valore della vettura”.

Mercedes, Russell: “Possiamo vincere delle gare”

“Fortunatamente non dobbiamo preoccuparci di questo problema, perché abbiamo sbagliato la configurazione del raffreddamento, adesso dovremo stare attenti e non farlo capitare più. E’ stata una decisione sbagliata, tutto qui, c’è ampio margine per tenere la temperatura giusta nel propulsore. Senza questo problema forse avrei potuto lottare con Carlos, ma non ne sono così sicuro comunque, abbiamo sbagliato qualcosa. Sì, possiamo lottare per le vittorie perché abbiamo una macchina molto più agevole da guidare e sono contento per le qualifiche di ieri, vuol dire che la vettura c’è, peccato per gli errori di oggi”.