F1 | Ben Sulayem chiede a Verstappen di sostenere pubblicamente Horner, Max rifiuta!

In Formula 1, purtroppo, si sta parlando poco di pista e tanto di quanto accade nell’ambiente Red Bull. Dopo che Christian Horner ha ufficialmente salvato il suo posto come team principal e amministratore delegato a seguito dell’indagine interna, il caso sembrava ormai archiviato, ma non è stato così. Prima la mail con dentro gli screenshot di una presunta chat, poi il finimondo causato dalle parole di Jos Verstappen, il quale accusa pubblicamente l’inglese. Non è tutto però, perché Zak Brown e Toto Wolff hanno chiesto l’intervento di FIA e Formula 1 sulla questione, ma al momento questa faccenda non riguarda direttamente i vertici del Circus.

“Max, appoggia Horner”, secco “no” del campione olandese

Un altro retroscena però sembra abbia interessato Mohammed Ben Sulayem, presidente della Federazione, e Max Verstappen. Vi ricordate quella chiacchierata tra il capo della FIA e l’olandese subito dopo le qualifiche e prima dell’intervista ai top tre? Bene, De Telegraaf, da sempre vicino alle faccende del campione del mondo e uno dei primi giornali a divulgare il caso Horner, ha rivelato la discussione tra i due, la quale è venuta proprio sotto gli occhi del mondo, davanti a centinaia tra telecamere e macchine fotografiche professionali. Nella breve chiacchierata, Ben Sulayem avrebbe chiesto a Max di sostenere pubblicamente Horner, ma il pilota della Red Bull avrebbe seccamente rifiutato. Tra l’altro in conferenza stampa, pur parlando bene del britannico sotto l’aspetto esclusivamente lavorativo, ha ribadito come fosse distratto in questo momento.

La famiglia Verstappen contro Horner, è caos in Red Bull

Dopo le accuse di Jos Verstappen quindi, un altro tassello su una vicenda che non ha nulla di sportivo. Non sappiamo se si tratti davvero di giochi di potere, fatto sta che in Red Bull le apparenze ci raccontano di un ambiente “sereno” tra mille virgolette, poi però a telecamere spente, là dentro avviene il putiferio, come dimostra la lite tra il papà del campione olandese e lo stesso Horner sempre nella serata di venerdì. Crediamo che la storia non sia affatto finita, e che anche nel paddock di Jeddah tra qualche giorno ne vedremo delle belle. Speriamo però che tutto venga definito al più presto, perché vorremmo raccontarvi un mondiale di Formula 1, possibilmente combattuto.