Test F1 Giorno 2 | Resoconto delle 14:30: Sainz il più veloce in assoluto, ancora guai per Perez

Test F1 – La sessione di oggi ha subito un leggero cambiamento. La pausa pranzo infatti, prevista alle 12 ore italiane (14 in Bahrain) è stata di fatto anticipata di un’ora per quanto accaduto stamattina, quando Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati loro malgrado protagonisti con un tombino rotto nel rettilineo opposto. La riparazione ha richiesto diverso tempo, quindi il pomeriggio durerà cinque ore anziché quattro. La Ferrari ha fatto un gran lavoro per permettere al monegasco di tornare in pista per un’ora e poi lasciare subito la SF-24 nelle mani di Sainz senza far perdere ai loro piloti del tempo sicuramente utile. Rispetto a stamattina, la Red Bull sta lavorando molto di più con Perez, autore di diversi long run con tutte le mescole utili per il Gran Premio del Bahrain della prossima settimana, e la sensazione è che anche stavolta, così come accaduto nel 2023, la C2, ossia il compound medio per il weekend di Sakhir non sarà molto utilizzato. Negli ultimi minuti però, il messicano ha avuto un problema ed è tornato molto lentamente ai box nel giro di lancio. Altri grattacapi quindi per Checo in una giornata per lui decisamente problematica, e il team gliel’ha voluta concedere tutta, perché nel pomeriggio avrebbe dovuto girare Verstappen, ma la squadra non l’ha voluto penalizzare dopo i pochissimi giri della mattinata per ulteriori problemi tecnici.

Tempi: Sainz e la Ferrari dettano il passo

Come di consuetudine in Bahrain, quando cala il sole e quindi le temperature vanno giù, i tempi sono sempre più veloci. Carlos Sainz ha chiuso poco un giro veloce in 1:30.424 (22 giri percorsi) con gomme C4, la mescola morbida che però non sarà utilizzata nel prossimo weekend. Lo spagnolo della Ferrari ha migliorato di otto/nove decimi millesimi il tempo fatto con la C3, quella più utilizzata. Secondo Norris, a otto decimi dallo spagnolo proprio con la mescola C3 (24 giri). Terza posizione per Leclerc, a 1.3 secondi dal compagno di squadra ma con gomme C3 e soprattutto in mattinata, quindi con una pista più lenta (54 giri). Quarto Stroll (27 giri) davanti a Bottas (31 giri) e Hamilton (82 giri). Chiudono la top dieci Piastri, Perez, Sargeant e Alonso.