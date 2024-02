Ferrari | Leclerc dopo due giorni di test: “Passo avanti importante con la SF-24”

Test F1 – E’ soddisfatto Charles Leclerc di queste prime due mezze giornate di test in Bahrain. Il pilota della Ferrari è stato a bordo della SF-24 in mattinata sia ieri che oggi, e domani con ogni probabilità chiuderà questa tre giorni con il turno pomeridiano, così da adattarsi anche alle condizioni che troveremo nel fine settimana di gara. Il monegasco, intervistato da Sky Sport ha fatto i paragoni con la vettura dello scorso anno, definita come una delle esperienze peggiori per un pilota, e accoglie con soddisfazione la nuova monoposto, sulla quale però c’è ancora del lavoro da fare. Poi, una battuta sulla Red Bull, evidentemente ancora la macchina da battere.

Leclerc sulla SF-24: “Direzione chiara, ci sono ancora cose da migliorare”

“L’anno scorso è stata la peggiore esperienza possibile – ha ammesso Charles. Approcciavo in curva e non sapevo il comportamento della macchina, potevo perdere il posteriore o l’anteriore con la stessa facilità e imprevedibilità, poteva succedere di tutto in una curva e poi l’opposto in quella successiva. Quest’anno abbiamo un feeling migliore, nel senso che il bilanciamento è consistente, quindi è molto più facile per noi costruire un progetto partendo da questa base rispetto al 2023, quando non capivamo quali fossero le debolezze. Quest’anno la direzione è molto chiara, ma in termini di competitività non si può dire niente, perché a volte ho avuto macchine molto difficili da guidare ma al tempo stesso veloci, altri anni vetture facili ma lente. Ci aspettavamo di essere a questo punto con la guidabilità, è stato fatto uno step importante, è più facile arrivare al limite con la macchina e questo è positivo”.

Leclerc: “Sono solo test, guardiamo a noi stessi”

“Ci sono ancora punti negativi sui quali lavorare ma sono chiari, non andrò nel dettaglio ma ci sono delle caratteristiche che bisogna migliorare, ma è normale che questo accada. L’anno scorso con gomme usate la vettura aveva tante debolezze, questo si evince quando hai tra le mani una monoposto non consistente e non è il caso di questa stagione. Il feeling è migliore sul passo gara, ma non vuol dire niente sulla competitività, bisogna stare molto calmi e aspettare. Penso che la Red Bull sia ancora il punto di riferimento, sono avanti, ma è una considerazione personale dopo aver visto video e la vettura girare da fuori. Spero di avere una bella sorpresa nel weekend del Bahrain, magari saremo davanti a tutti, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi, sono solo test e non ho passato troppo tempo a guardare loro o altri team”.