Red Bull | Verstappen soffre a Baku: “Dobbiamo lavorare sul bilanciamento”

Giornata di particolare difficoltà quella di Max Verstappen a Baku. Rispetto a Perez, suo compagno di squadra, il campione della Red Bull non ha trovato subito il giusto feeling con la monoposto, e la sesta posizione è la logica conseguenza in un momento nel quale la Formula 1 sta offrendo un grande equilibrio là davanti, con quattro team a giocarsi le posizioni più importanti. Per l’olandese comunque nulla di definitivo, bisognerà la vorare sul bilanciamento della RB20 per ritrovare la retta via, e la buona forma di Checo conferma come la vettura sembra comportarsi meglio in Azerbaijan rispetto a Monza.

“Ho trovato la pista davvero molto scivolosa – ha ammesso Max. È facile commettere un errore, basta un piccolo bloccaggio e ti ritrovi contro le barriere. In queste condizioni, è fondamentale frenare un po’ prima e con più cautela per evitare rischi. Durante le prove libere 2 ho incontrato diverse difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il bilanciamento della vettura: dobbiamo lavorare su questo aspetto, perché una volta sistemato sono convinto che riusciremo a essere molto più competitivi”.

5/5 - (2 votes)