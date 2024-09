F1 | GP Azerbaijan, buon inizio per la Ferrari: Leclerc il più veloce nelle Libere 2 [RISULTATI]

Dopo l’errore nel primo turno di prove libere con l’incidente in barriera, Charles Leclerc si è riscattato nel pomeriggio. Dopo una prima preoccupazione per un problema alla scatola dello sterzo, il monegasco (che ha girato con meno benzina), ha mostrato un ottimo passo, chiudendo la sessione al comando. Seconda posizione per la Red Bull di Sergio Perez che vinse per l’ultima volta proprio a Baku lo scorso anno.

Terzo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton che ha mostrato un buon passo gara, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz e dalla McLaren di Oscar Piastri.

Max Verstappen ha piazzato la sua Red Bull in sesta posizione, davanti all’Aston Martin di Lance Stroll. Bene la Haas con Nico Hulkenberg in ottava posizione, preceduto dalla Mercedes di George Russell e dalla Haas di un bravissimo Oliver Bearman che sostituisce Kevin Magnussen, squalificato da questo GP per aver superato i punti di penalità consentiti.