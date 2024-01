Tutti gli occhi del mondo della Formula 1 sono puntati sulla prossima vettura di casa Red Bull. La squadra di Milton Keynes, assoluta dominatrice della passata stagione è chiamata a difendere i titoli mondiali conquistati nel 2023, e c’è tanta curiosità sulla competitività della RB20, vettura che prenderà il posto di una RB19 praticamente imbattibile, se non in una sola occasione, a Singapore. Christian Horner, team principal degli austriaci ammette come la macchina che vedremo nei test in Bahrain non sarà una rivoluzione, ma una naturale evoluzione di quella ammirata fino a pochi mesi fa e che ha permesso a Max Verstappen di stravincere il titolo.

“La RB20 sarà un’evoluzione della vettura precedente, non una rivoluzione – ha detto Horner ad Autosport. Tutte le aree della monoposto sono state rivisitate e non possiamo permetterci di accontentarci in alcun modo. Quindi sì, la nuova macchina sarà un’evoluzione di un tema, ma non stiamo reinventando la ruota, è stato questo in gran parte il percorso ingegneristico degli ultimi dodici mesi di lavoro”.