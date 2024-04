F1 | Horner festeggia la centesima pole position della Red Bull

Shanghai – Un’altra giornata di successi per Christian Horner e la Red Bull. Max Verstappen conquista la vittoria nella Sprint Race dalla quarta posizione, poi si ripete in qualifica, conquistando la centesima pole del team austriaco, qui dove conquistò la prima pole della sua storia con Sebastian Vettel nel 2009. Questa è anche la quinta pole consecutiva dall’inizio della stagione per l’olandese. Ottima performance anche di Sergio Perez, che conquista il podio nella Sprint, col terzo posto, e la prima fila in qualifica dopo aver quasi perso il biglietto d’entrata in Q2. Il messicano riceve le lodi del team principal, che sembra suggerire delle possibilità di rinnovo, ma per meritarlo Checo dovrà essere costante e completare il lavoro in gara.

Horner: “Possiamo essere orgogliosi di queste performance”

“Una qualifica fantastica che conclude una altrettanto fantastica giocata per il team. La pista era in continua evoluzione ed entrambi i piloti sono stati grandiosi. Max ha dominato in entrambe le sessioni, riprendendo la qualifica sugli stessi ritmi della Sprint, e anche Checo è stato bravissimo. Ha cominciato questa stagione con una nuova mentalità, è rilassato e si sta concentrando sui suoi obiettivi, e tutto ciò è evidente nei risultati: è esattamente dove dovrebbe essere – ha dichiarato il team principal – la vittoria nella Sprint, la prima fila e la nostra centesima pole quindici anni dopo la prima che conquistammo proprio qui a Shanghai, possiamo essere orgogliosi di queste performance. Domani è un altro giorno, ma per ora ci godiamo questi successi frutto degli sforzi della squadra qui in pista e a Milton Keynes. Davvero un gran bel lavoro”.