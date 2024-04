F1 | Red Bull, Horner: “Siamo pronti a lottare”

Shangai – Christian Horner si prepara ad una Sprint Race in salita. Diversi i problemi per il tre volte campione del mondo Max Verstappen, che con l’arrivo della pioggia ha faticato a tenere in pista la sua RB20, letteralmente. Diversi i tentativi cancellati per l’olandese, a causa dei track limits oltrepassati. Alla fine è quarto. Diversa la situazione di Sergio Perez: il messicano sembra a suo agio con la vettura, anche sul bagnato, ma il traffico non gli permette di concludere al meglio in giro, rimediando solo il sesto posto.

Horner: “Ci aspettiamo di essere competitivi”

“Prima di tutto, è bello essere tornati in Cina. La Sprint Qualifying di certo si è rivelato emozionante, nonostante le condizioni difficili. La quarta e la sesta posizione non erano ovviamente il nostro obiettivo, ma su questa pista si può sorpassare e siamo pronti a lottare. Le condizioni domani dovrebbero essere più stabili e ci aspettiamo di essere competitivi e ritornare davanti, prima nella Sprint e poi nella qualifica”.