F1 | La Haas fissa l’obiettivo: non arrivare ultima nel mondiale 2024

Inverno di rivoluzione per la Haas, la quale vuole voltare pagina dopo gli ultimi anni deludenti, e per questo motivo ha deciso di non rinnovare la collaborazione con Guenther Steiner, sostituito da Ayao Komatsu nel ruolo di team principal. L’ingegnere giapponese ha tra le mani una bella gatta da pelare, visto che la squadra si è fissata come obiettivo primario del 2024 quello di non arrivare all’ultimo posto nel mondiale costruttori. Il nipponico, tra le righe del sito ufficiale della Formula 1 ha aggiornato i fan sui lavori in merito alla prossima vettura, la quale potrebbe non essere competitiva sin da subito.

“In questo momento l’obiettivo di Gene è quello di lasciare l’ultima posizione dello schieramento – ha rivelato Komatsu. Ovviamente è scontento, nessuno di noi è stato felice di questa situazione davvero imbarazzante, e penso sia buono che reagisca così, sarebbe stato peggio non avere un’idea su come risalire la china. Dobbiamo migliorare, e bisogna farlo insieme. La vettura del 2024 rappresenta un netto passo in avanti, ma non sappiamo se sarà sufficiente per lottare con i nostri rivali già dalla prima gara. Non credo onestamente, perché abbiamo iniziato a lavorarci molto tardi, cambiando il concetto della monoposto ad ottobre con gli aggiornamenti di Austin, e io sono realistico, ma non negativo. La chiave della vettura che avremo in Bahrain, qualunque essa sia, è che qualsiasi problema bisogna capirlo: siamo una squadra piccola ma dobbiamo restare uniti, altrimenti non avremo alcuna possibilità. Non sappiamo se il passo in avanti sia abbastanza grande, ma dovremo far capire che siamo migliorati.