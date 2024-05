Mercedes | Wolff: “Nemmeno un mago come Adrian Newey risolverebbe i nostri problemi”

Altra giornata storta per la Mercedes, che a Miami non conquista nemmeno un punto nella Sprint Race del sabato e piazza due macchine in quarta fila, con Russell davanti a Hamilton. Quantomeno rispetto a venerdì c’è stato un minimo miglioramento, ma davvero troppo poco per essere soddisfatti. Le gomme sembrano essere il problema più grande della W15 in questo tracciato, ma più che altro è la monoposto nel complesso a fare acqua da tutte le parti. In gara sarà molto difficile tenere il ritmo delle McLaren, e forse bisognerà guardarsi indietro più che all’orizzonte.

“Abbiamo visto ancora una volta come sia difficile mettere le gomme nella giusta finestra – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo le qualifiche di ieri. Chiaramente non daremo la colpa agli pneumatici: dobbiamo guardare a noi stessi e alla nostra macchina per capire come possiamo lavorare meglio sotto questo punto di vista in modo più corretto e costante. Siamo riusciti a farlo bene a fine Q2 con il terzo posto di Lewis a un decimo e mezzo dalla prima posizione, ma non è stato possibile replicarlo nell’ultima fase delle qualifiche. Abbiamo apportato alcune modifiche dopo la Sprint, perché eravamo veloci in rettilineo ma comunque non riuscivamo a passare. Speriamo possano aiutarci in gara. Partiamo leggermente più avanti rispetto alla Sprint, quindi vediamo cosa possiamo fare.

Poi, una battuta ai microfoni dei colleghi tedeschi di Sky Sport in merito ad Adrian Newey e alle voci che lo vorrebbero in qualsiasi altro team dopo aver annunciato il suo addio alla Red Bull: “Adrian in Mercedes? E’ un ingegnere incredibile, ma al momento anche il mago più grande di tutti farebbe fatica a risolvere i nostri problemi”.