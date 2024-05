Ferrari | Vasseur: “Newey un riferimento per tutti, ma credo molto nella forza del gruppo”

Frederic Vasseur è il team principal del quale la Ferrari aveva assoluto bisogno. Dopo la nefasta gestione Binotto, la Scuderia ha deciso di ripartire da un manager in grado di risollevare le sorti di una squadra allo sbando, e che nel 2023 si presentava ai nastri di partenza con una monoposto improponibile. Il duro lavoro è stato fatto, la macchina di adesso è competitiva e all’interno dell’organigramma rosso si sta rivoluzionando il tutto, con figure tecniche e non che stanno alzando il livello del glorioso marchio Ferrari in Formula 1. Intervistato dai colleghi de La Repubblica, il francese ha parlato anche del possibile arrivo di Newey e della sostituzione di Xavi Marcos, ingegnere di Leclerc, con Bryan Bozzi, parlando di come la forza del collettivo sia più importante del lavoro del singolo.

“Adrian Newey è certamente un riferimento per tutta la Formula 1 – ha detto Vasseur. Il suo palmares parla da solo, è forse colui che ha più esperienza di tutti nel nostro sport. A parte questo, credo molto di più nella forza del gruppo anziché in quello degli individui: parte del successo arriva sempre dal lavoro del collettivo, dal fatto che ognuno sia consapevole del ruolo, e io sarò sempre colui che darà importanza a questo aspetto”.

“Siamo nel mezzo di un processo in continuo miglioramento, e siamo stati decisi ne fare questo passo, perché si tratta di una promozione interna. Bryan viene dal team, conosce Charles e il rapporto fra loro è buono, quindi è parte di uno sviluppo, e in tal senso abbiamo ufficializzato Loic Serra e Jerome D’Ambrosio, i quali provengono da Mercedes e arriveranno il prossimo ottobre. Sono tutti innesti che rafforzano la squadra”.