Formula 1 | Hamilton completa la quarta fila tutta Mercedes a Miami

Con l’ottava posizione conquistata al termine delle qualifiche, Lewis Hamilton completa la quarta fila tutta Mercedes nel Gran Premio di Miami. Le due W15 stanno faticando tremendamente a mettere in temperatura le gomme, un po’ come tutti, ma vista la non bontà della vettura, le difficoltà sono maggiori per gli anglo/tedeschi. Il sette volte campione del mondo ha certamente più feeling rispetto alla giornata di venerdì, ma manca molto per poter competere con i primi. La sua giornata comunque è risultata essere molto movimentata per la dura battaglia nella Sprint Race con Magnussen, e poi per quel punto perso per una penalità comminatagli per eccesso di velocità in pit-lane sotto Safety Car.

“E’ stata una giornata molto più positiva rispetto a ieri – ha detto Hamilton al termine delle qualifiche. Detto questo, le gomme sono molto sensibili, e farle funzionare in modo corretto è una grande sfida. La temperatura e l’aderenza della pista sono state simili nel corso delle varie sessioni, ma abbiamo faticato a esprimere il massimo potenziale ad ogni giro. A fine Q2 abbiamo avuto un assaggio delle nostre potenzialità ma non siamo riusciti a replicare il tutto in Q3. E’ un’area sulla quale dobbiamo migliorare”.

“Ho dato tutto nella Sprint; è stata una dura battaglia. Il contatto non è mai intenzionale alla prima curva e ho cercato un varco per inserirmi. Tuttavia si è chiuso rapidamente e molti di noi si sono toccati. Dopodiché, ho lottato duramente per superare la Haas di Magnussen e mi sono divertito a correre contro di lui. La penalità è stata sfortunata ed è un peccato che ci sia costato l’ultimo punto a disposizione”.