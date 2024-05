F1 | No comment di Vasseur sull’eventuale arrivo di Newey in Ferrari

Adrian Newey, e non poteva essere diversamente, è diventato il pezzo pregiatissimo del mercato Formula 1 lato tecnici dal momento in cui è stato annunciato il suo addio ufficiale alla Red Bull che avverrà nel primo trimestre del prossimo anno. Dunque dai primi mesi del 2025 Newey sarà libero di firmare con qualsiasi squadra, avendo iniziato a scontare il gardening in queste settimane dove continuerà a dedicarsi alla progettazione della Hypercar RB17 fino alla fine dei suoi giorni lavorativi in quel di Milton Keynes, ed ha attirato le attenzioni di vari team tra i quali spicca la Ferrari.

Sulla possibilità di Newey di approdare a Maranello, che permetterebbe così all’ingegnere più vincente della storia della Formula 1 di andare a concludere la carriera nella scuderia più iconica del Circus che non vince un titolo dal biennio 2007-08, Frederic Vasseur ha preferito trincerarsi dietro uno dei più classici “no comment” decidendo di focalizzare l’attenzione sull’attuale situazione vigente a Maranello.

“Non ho commenti da fare al riguardo – ha dichiarato Vasseur, citato da RacingNews365 – Perché so che potete scrivere pagine basandovi sulle parole che direi”.

Vasseur inoltre, a precisa domanda sui miglioramenti apportati nella squadra da quando è arrivato a Maranello, ha preferito non sbilanciarsi troppo: “Ma penso che bisogna porre questa domanda alle persone dell’azienda, se la direzione è buona o no. Non voglio perdere energie per gli argomenti sbagliati, perché abbiamo molto da fare al nostro interno. Dobbiamo migliorare, dobbiamo aggiornarci, dobbiamo sviluppare la macchina e c’è un’enorme quantità di lavoro sul tavolo. Quindi non voglio perdere la mia energia o il mio tempo per litigare con i miei compagni di squadra, questo non è il mio approccio”.

