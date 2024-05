F1 | Danner: “L’addio di Newey segna la fine del dominio Red Bull”

Christian Danner non ha dubbi. Per l’ex pilota tedesco l’ufficialità dell’addio di Adrian Newey dalla Red Bull, che avverrà nel primo trimestre del 2025 ma che porterà già da ora il progettista inglese a non far più parte del comparto Formula 1 della squadra anglo-austriaca, segnerà la fine del dominio di Milton Keynes nel Circus. Per Danner la mancanza di una figura centrale come Newey sarà una perdita insostituibile che toglierà alla Red Bull l’attuale status di miglior team e monoposto in pista.

“Questo è l’inizio della fine del dominio della Red Bull – ha detto Danner a motorsport-magazin.com – Non sto dicendo che stanno per crollare, ma il dominio è finito con la partenza di Newey. Se la forza del team compenserà l’addio di Newey? Hanno detto la stessa cosa alla McLaren. Dissero: ‘Newey è un grande uomo che ci ha aiutato, ma siamo così forti che non abbiamo bisogno di lui’. Si è rivelato sbagliato”.

Danner, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Se fosse stato così semplice, tutti i vice di Newey avrebbero comunque costruito un’auto vincente. Quindi questa è una notizia più grande di quanto la Red Bull voglia ammettere. Un anno sabbatico sembra bello, ma Newey si annoierà a morte”.