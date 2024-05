F1 | Aston Martin, Alonso è quindicesimo: “Non ero abbastanza veloce”

Miami – Giornata disastrosa per Fernando Alonso. L’incidente al via della Sprint ha compromesso ogni chance dello spagnolo, che sperava di potersi rifare in qualifica. Purtroppo qualcosa non ha funzionato: in Q1 lo spagnolo si salva per soli dieci millesimi, accedendo quindi al Q2, dove non riesce a fare una delle sue magie e restando in quindicesima pozione. Gara e weekend da ricostruire per Fernando, che solleva ora un interrogativo sul trattamento a lui riservato dalla direzione gara, insinuando che i piloti spagnoli vengano trattati diversamente – ricordiamo che Alonso ha ricevuto diverse penalità tanto da essere a rischio squalifica.

Alonso: “Non ero abbastanza veloce”

“E’ stata una giornata deludente per noi. Prima l’incidente in curva uno all’inizio della sprint e poi c’è stata la qualifica. Abbiamo faticato in Q1 e in Q2, terminando quindicesimi in entrambe le sessioni. Non avevo abbastanza velocità ed eravamo fuori dalla lotta per la top 10. Abbiamo fatto qualche modifica al set-up per la Sprint Race e ora sembra che questi cambiamenti non stiano funzionando. Credo che sarà difficile per tutti, ma analizzeremo le nostre performance e cercheremo di recuperare qualche punto”.