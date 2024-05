F1 | Newey: “Mi piacciono i cambi regolamentari”

Niente sarà più come prima. Per la storia della Red Bull ci sarà un prima e un dopo rappresentato da Adrin Newey. Con il futuro addio del progettista inglese, ufficializzato ad inizio mese dalla scuderia di Milton Keynes e che lascerà definitivamente la squadra anglo-austriaca entro il primo terzo del 2025, per il team campione del mondo in carica inizierà una nuova era.

Lo stesso Newey, corteggiato da numerose scuderie per il futuro, Ferrari su tutte, ha ammesso come i cambi regolamentari siano molto stimolanti per il suo lavoro. Un’occasione d’oro per i rivali della Red Bull per tentare di ingaggiare il più grande ingegnere nella storia della Formula 1, alla vigilia del cambio regolamentare (nuove power unit) che avverrà nel 2026.

“Mi piacciono sicuramente i cambiamenti regolamentari – ha dichiarato Newey, intervistato da Sky Sports F1, nell’ultimo appuntamento di Miami – L’attuale serie di regolamenti è stata la più grande modifica regolamentare che abbiamo avuto dal 1983, quando arrivarono le auto a fondo piatto, quindi mi è davvero piaciuta la sfida di tutta la ricerca e la progettazione dei dettagli di quell’auto”.

Newey poi, continuando a discutere, ha parlato delle evoluzioni avute dalla Red Bull in questo ciclo regolamentare: “Le due auto successive sono evoluzioni di quell’auto, e l’auto del prossimo anno sarà la terza evoluzione di quell’auto, quindi è stata una serie fantastica, che mi ha sorpreso proprio quanto si trova in queste auto. Quando ho guardato per la prima volta il regolamento non ne ero così sicuro, ma è stato divertente”.