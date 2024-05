Formula 1 | Marko cambia idea e vede il futuro di Newey in “rosso”

Formula 1 Newey Ferrari – Continua il tam tam sulla posizione di Adrian Newey in vista della stagione 2025 di Formula 1. Interpellato dalla stampa austriaca, Helmut Marko ha parzialmente ritrattato quanto affermato poco prima del fine settimana di Miami, precisando come la Ferrari – ad oggi – sia la destinazione “preferita” del tecnici inglese per l’immediato futuro. Al contrario di Aston Martin, altro marchio notevolmente interessati ai servigi del tecnico britannico (e che Marko dava per favorito fino a qualche giorno fa), la Rossa può mettere sul piatto svariati ambiti e progetti, aspetto che ovviamente starebbe stuzzicando e non poco l’ex firma della Red Bull.

Marko e il futuro di Newey

“In vista della stagione 2026 credo che il progettista più esperto della piazza offrirà i proprio servigi e il proprio talento ad un’altra squadra. Sarà vestito di verde? Chissà, non lo so, ma nel mio ultimo intervento credo di essere stato frainteso. Più che il verde vedo il futuro di Newey in rosso. Per quanto riguarda la nostra squadra, andrà via un vero e proprio mito, ma il team non avrà un crollo tecnico. Adesso dobbiamo focalizzarci sul mondiale in corso, serve calma e tranquillità per portare a termine gli obiettivi che ci siamo prestabiliti”.