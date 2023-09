Mercedes | Tanti problemi per Hamilton nelle libere in Giappone

Tanti problemi per Lewis Hamilton nel corso delle prove libere del Gran Premio del Giappone. Il sette volte campione del mondo inglese non è riuscito a fare meglio della quattordicesima posizione al termine della seconda sessione, sintomo di una Mercedes che non riesce a cucirsi addosso. Il britannico non ha fiducia nella sua W14, una sensazione che ha provato diverse volte in questa stagione, ma diciamo anche da quando è in atto questo regolamento tecnico con le vetture a effetto suolo. Lewis spera nel lavoro notturno, solitamente positivo per la causa del team di Brackley in questa stagione.

“Giornata molto impegnativa per noi – ha ammesso Hamilton. Mi manca fiducia in macchina e questo ha contribuito alle nostre difficoltà: è stato difficile trovare il giusto equilibrio, e alla fine non ci siamo riusciti. Le gomme si sono surriscaldate e questo mi ha lasciato abbastanza lontani dalla vetta nella classifica dei tempi. Sappiamo di dover lavorare molto stasera per migliorare la situazione, credo che possiamo riuscirci, perché abbiamo avuto altri venerdì del genere quest’anno e poi sabato siamo tornati più forti. Vedremo domani se saremo in grado di ripeterci. Questa sera ci impegneremo per darci tutte le possibilità per risalire la classifica”.

