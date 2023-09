F1 | Ferrari, problemi di sovrasterzo in piste front limited come Suzuka [VIDEO]

F1 GP Giappone Ferrari – Durante la diretta della prima sessione di libere valide per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato gli onboard di Carlos Sainz e Charles Leclerc a Suzuka, precisando come la SF-23 – nonostante gli evidenti passi in avanti compiuti dopo il disastro di Zandvoort – continui a soffrire in maniera abbastanza importante le piste front-limited a causa del sovrasterzo.

Un problema ben evidente soprattutto nelle curve veloci che la squadra dovrà provare ad arginare in vista della gara di domenica. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso le libere con il secondo tempo, mentre Sainz si è dovuto accontentare del quarto riscontro cronometrico. Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere a Suzuka, utile a squadre e piloti per preparare le qualifiche che andranno in scena sempre domani alle 8.00.