Mercedes | Russell ci prova nella Sprint ma le gomme soft crollano

George Russell ha chiuso in quarta posizione nella Sprint Race in Qatar. Il pilota della Mercedes ha osato, montando le gomme soft e cercando di dare noia a chi, giustamente, ha preferito usare le medie su una pista molto impegnativa come quella di Losail. All’inizio la tenuta delle rosse era buona, ed è anche riuscito a passare in testa con una gran manovra su Piastri, ma nonostante le tre Safety Car, i compound più morbidi sono crollati e alla fine è stato passato dalle due McLaren e da Verstappen, e si è dovuto quindi accontentare del quarto posto. Positivo il fatto di avere un passo migliore rispetto alla Ferrari con la stessa gomma.

“Mi sono davvero divertito – ha detto Russell. Il primo giro è stato un po’ selvaggio, ma sapevo che la curva 6 potesse essere una possibilità di sorpasso nei confronti di coloro che avevano le medie, e potevo sfruttare il vantaggio iniziale, quindi sono contento di come ho portato in fondo il sorpasso su Piastri. Sono sorpreso dalla rapidità con cui la gomma soft è crollata, fortunatamente le tante Safety Car ci hanno aiutato a tenerle in vita, altrimenti sarei stato fuori dalla zona punti, ma questo accade quando c’è la Sprint e hai poca possibilità di provare la vita degli pneumatici. Detto questo, se fossi stato sulla media, avrei comunque concluso in quarta posizione, quindi niente di guadagnato, ma nemmeno niente di perso. Avevamo un vantaggio di ritmo rispetto alla Ferrari, questo è positivo: avevo le loro stesse gomme e siamo stati più veloci, e in gara potremmo lottare con la McLaren, sarà interessante dal punto di vista strategico. Complimenti a Max per il mondiale, è ampiamente meritato, è un risultato incredibile, ma noi dobbiamo alzare il livello per dargli fastidio l’anno prossimo”.