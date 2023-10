Formula 1 | Ferrari, per Sainz la gomma soft è un disastro in Qatar

Sprint Race in sofferenza per Carlos Sainz, sesto dopo una bella partenza, ma le soft montate sulla sua Ferrari sono durate per pochissimi giri nonostante le tre Safety Car. Questo compound molto probabilmente non verrà utilizzato nella gara di domani, e c’è la concreta possibilità che la FIA decida per un numero minimo di pit-stop obbligatori visto l’alto consumo e i problemi avuti con i cordoli del tracciato del Qatar. Alla fine, lo spagnolo non è riuscito a tenere testa a Norris e Hamilton, molto più veloci con le gomme medie.

“Non abbiamo imparato nulla da questa Sprint – ha detto Sainz. La soft è stata un disastro, penso che domani non la toccherà nessuno, a meno che non la utilizzi solo per la partenza, e poi dopo un giro rientri ai box, perché non serve a nulla. Il poco vento ha migliorato un po’ il comportamento della macchina rispetto a quanto visto ieri, ma con il graining non puoi fare un’analisi approfondita. Oggi per me è andata meglio, ma vedremo domani”.