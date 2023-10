Formula 1 | Mercedes, rimonta per Hamilton nella Sprint Race

Ottimo risultato, tutto sommato, per Lewis Hamilton. Il campione inglese ha portato la sua Mercedes in quinta posizione nella Sprint Race in Qatar, rimontando dalla dodicesima casella in griglia di partenza. Il britannico ha scelto le gomme medie per cercare di far durare gli pneumatici più a lungo rispetto a coloro che hanno montato erroneamente, con il senno di poi, le soft. Favorito anche da qualche autoscontro davanti a lui, Lewis ha portato a casa un buon piazzamento considerando anche le difficoltà Ferrari, e ha contribuito a far guadagnare al team sei punti rispetto ai diretti rivali nella lotta al secondo posto nel campionato costruttori.

“All’inizio ero piuttosto lento con la gomma media – ha ammesso Hamilton. Sapevo che il degrado sarebbe stato elevato e che la gara poteva sorriderci. Speravo di risalire almeno fino al quinto posto, ma non pensavo di riuscirci: ho cercato di posizionare la macchina al meglio, di stare fuori dai guai e progredire giro dopo giro. La vettura è ancora difficile da guidare, ma il nostro ritmo nel complesso è buono. So di avere la monoposto sotto controllo in configurazione gara, devo solo lavorare sulle qualifiche. Comunque, domani partirò terzo, posto migliore rispetto a oggi: dobbiamo lottare per mantenere la posizione e so che sarà difficile tenere dietro le McLaren, ma partono un po’ da lontano, quindi faremo del nostro meglio per riuscirci, daremo il massimo come sempre. Complimenti a Max per il suo mondiale, ha fatto una grande stagione, è un risultato meritato. Sarebbe fantastico lottare con lui in gara”.