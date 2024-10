Mercedes | GP Brasile, Wolff: “Difficile competere con Ferrari e McLaren”

La Mercedes ha ottenuto un buon bottino di punti nel Gran Premio di Città del Messico, con Lewis Hamilton quarto e George Russell quinto al traguardo. Nonostante i piazzamenti positivi, la W15 ha continuato a mostrare segni di nervosismo, con difficoltà evidenti soprattutto nel corso delle prove libere, con il più giovane dei due inglesi a muro. Tuttavia, il team ha saputo gestire bene il resto del weekend, riuscendo a massimizzare i risultati in un fine settimana complicato e lontano nelle prestazioni rispetto a Ferrari e McLaren, davvero inarrivabili da qualche settimana a questa parte.

“Le ultime due gare a Austin e Città del Messico non sono state le più lineari, quindi puntiamo a un weekend più fluido a Interlagos – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Nonostante le difficoltà incontrate ultimamente, abbiamo comunque fatto progressi nel comprendere meglio la W15. Vista la nostra posizione nel campionato, abbiamo potuto sperimentare alcune soluzioni senza incorrere in penalità significative. Anche se restiamo concentrati sul massimizzare i nostri risultati ogni weekend, questi test e l’apprendimento che ne deriva saranno fondamentali per prepararci al meglio per il 2025. Adotteremo lo stesso approccio questo weekend in Brasile”.

“Interlagos è una pista vera, per piloti, con molte ondulazioni e un mix impegnativo di curve lente, medie e veloci. Essendo il penultimo weekend con formato Sprint dell’anno, dovremo essere rapidi nell’ottimizzare la macchina fin dalla prima sessione per trovare subito il giusto assetto. Sappiamo che sarà complicato sfidare Ferrari e McLaren, che si sono dimostrate molto forti nelle ultime gare. Lavoreremo duramente per colmare il divario e vedremo quali saranno le nostre prestazioni nel corso del weekend”.