F1 | Hamilton stuzzica Verstappen: “In gara ho visto del fumo e ho pensato subito a lui”

Il modo di guidare di Max Verstappen continua a far parlare di sé, mantenendo alta l’attenzione in vista del prossimo Gran Premio del Brasile, che si correrà questo fine settimana sull’iconico circuito di Interlagos. Il pilota olandese, tre volte campione del mondo, non è nuovo a essere al centro delle discussioni nel paddock, soprattutto quando si tratta di manovre al limite o episodi controversi in pista. Tra coloro che non hanno esitato a dire la propria c’è Lewis Hamilton, sette volte iridato, il quale ha condiviso un’accesa e memorabile rivalità con Max durante il drammatico (sportivamente parlando) finale della stagione 2021, segnato dal controverso epilogo di Abu Dhabi. Il duello tra i due campioni è rimasto impresso nella memoria degli appassionati di Formula 1, e le tensioni non sembrano ancora del tutto dissipate.

Al termine del Gran Premio di Città del Messico, Hamilton è stato intercettato dai colleghi di RacingNews365 e non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina a Verstappen: “Non ho visto esattamente cosa sia successo – ha spiegato il britannico parlando dell’episodio con Norris. Ho però notato un gruppo di macchine davanti a me, e poi c’è stata una grande nuvola di fumo, una specie di polvere. A quel punto ho subito pensato che doveva trattarsi di Verstappen. Ero piuttosto sicuro che fosse lui”.

