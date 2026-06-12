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DIRETTA F1 | GP Barcellona: Live Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO]

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito del Montmelò

di Jessica Cortellazzi12 Giugno, 2026
DIRETTA F1 | GP Barcellona: Live Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Barcellona – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Barcellona dove, a partire dalle 17:00, i piloti scenderanno in pista per il secondo turno di Prove Libere del Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento della stagione 2026 del Mondiale di Formula 1. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale, news in tempo reale e molto altro ancora!

DIRETTA FP2 GP BARCELLONA DALLE 17:00

18:37 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 12:30 con le FP3 a Barcellona. Buona serata!

F1 | GP Barcellona: Norris si impone nelle FP2, secondo Russell [RISULTATI]

18:00 BANDIERA A SCACCHI!

17:52 Gomma gialla per Antonelli

17:46 Ora Russell con media e Antonelli con soft, 1:21.1, stesso tempo per Leclerc che ha gomma media

17:42 Tutti con soft. TOP 10: Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Lindblad, Bortoleto, Hamilton e Hadjar

17:38 Norris al comando in 1:15.426 con soft, nove millesimi di vantaggio

17:33 Russell primo in 1:15.435

17:31 Leclerc sale in seconda posizione con gomma soft a 75 millesimi

17:27 Problema alla centralina sulla Cadillac di Bottas

17:26 TOP 10: Piastri M, Russell M, Verstappen S, Norris M, Leclerc M, Hulkenberg S, Antonelli M, Lawson, Sainz S e Lindblad M

17:25 Verstappen ha montato gomma soft

17:22 SEMAFORO VERDE! Si ritorna in pista

17:17 VIRTUAL SAFETY CAR! Problemi per la VCARB di Lawson

17:14 Russell sale in seconda posizione a 2 decimi con media

17:13 Sette decimi separano Piastri e Verstappen che però montano mescole diverse

17:12 Norris in terza posizione con 8 decimi

17:09 TOP 10: Piastri M, Verstappen H, Leclerc M, Norris M, Lawson M, Antonelli M, Lindblad M, Hamilton M, Bortoleto M e Colapinto M

17:08 Piastri al comando con 1:15.724 con media

17:07 Terzo Norris davanti ad Antonelli

17:05 Secondo Leclerc

17:04 Colapinto al comando con 1:17.776 e poco dopo Verstappen fa 1:16.452 che ricordiamo ha gomma dura

17:03 Verstappen unico pilota in pista con le hard, tutti gli altri con media. 30° nell’aria e 49° sull’asfalto

17:00 SEMAFORO VERDE! Tutti in pista per le FP2

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Gran Premio di Barcellona

Venerdi 12 giugno

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 13 giugno

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 14 giugno

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.657 Km | 66 giri

Foto F1

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