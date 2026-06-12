Pirelli, a Barcellona la celebrazione dei 500 Gran Premi in Formula 1

da Barcellona, Spagna

La Conference Room del circuito di Barcellona ha ospitato la presentazione ufficiale del libro intitolato “Emozioni. I 500 GP di Pirelli nel campionato del mondo di F1”. L’opera, curata in modo dalla Fondazione Pirelli e pubblicata dalla casa editrice Marsilio Arte, è stata introdotta nel contesto delle attività media del Gran Premio di Barcellona. La pubblicazione raccoglie e organizza una vasta selezione di immagini storiche, documenti d’archivio e testi tecnici inediti provenienti dall’Archivio Storico Pirelli, con l’obiettivo di tracciare un bilancio delle 500 gare disputate dal fornitore italiano nella massima categoria automobilistica.

I partecipanti e le dichiarazioni alla presentazione del libro

Il tavolo ha visto la partecipazione di Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli e presidente della Fondazione Pirelli, affiancato da Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1. La FIA è stata rappresentata dal presidente Mohammed Ben Sulayem, il quale ha preso parte ai lavori con l’invio di un videomessaggio istituzionale.

Al dibattito, coordinato dal giornalista Tom Clarkson, si sono uniti Jean Todt, attuale inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, e Nick Heidfeld, ex pilota di Formula 1 e test driver per Pirelli. I contributi dei singoli relatori si sono concentrati sull’analisi dell’evoluzione tecnica degli pneumatici e sull’impatto culturale che lo sviluppo industriale applicato alle corse esercita sulla società contemporanea.

“Considero i Gran Premi di Formula 1 come i banchi di prova più complessi all’interno di quella officina a cielo aperto rappresentata dalle competizioni sportive – dice Marco Tronchetti Provera. Questa esperienza esprime un valore più profondo, traducendosi in una continua tensione verso il superamento dei limiti commerciali e tecnici. Operiamo sfruttando le competenze e l’energia delle donne e degli uomini del nostro gruppo, con la chiara intenzione di guardare costantemente al futuro. Pur sapendo che la perfezione assoluta non può essere raggiunta, essa ci indica la retta via da seguire. Avanzare passo dopo passo lungo questo percorso costituisce la nostra missione industriale e umana, permettendoci di costruire quotidianamente il nostro tassello di storia”.

La cronologia delle tre fasi storiche nel mondiale

L’uscita del volume coincide con le celebrazioni per il 75º anniversario dell’istituzione del campionato del mondo di Formula 1. Il testo ripercorre le tappe di una traiettoria iniziata il 13 maggio 1950 sul circuito di Silverstone, data coincidente con il Gran Premio inaugurale della storia della competizione. La presenza di Pirelli all’interno del mondiale si articola lungo tre periodi temporali ben definiti. La prima fase comprende gli anni dal 1950 al 1958, un’epoca caratterizzata dagli pneumatici a struttura convenzionale che equipaggiavano le vetture a motore anteriore.

Il secondo blocco temporale si colloca tra il 1981 e il 1991, segnato dall’introduzione dei motori turbo e dallo sviluppo delle prime coperture radiali da qualifica. La terza fase, attiva dal 2011 a oggi, vede l’azienda milanese operare nel ruolo di Global Tyre Partner esclusivo per tutte le scuderie iscritte al campionato.

“La stretta vicinanza tra Formula 1 e Pirelli ha attivato uno scambio proficuo di competenze e conoscenze scientifiche – ha detto Domenicali – capace di consolidare un sistema integrato unico nel suo genere, all’interno del quale squadre, costruttori automobilistici, partner commerciali e autorità federale cooperano per una strategia d’intesa comune. Il traguardo delle cinquecento partenze effettuate da Pirelli nella massima serie riveste un significato enorme, configurandosi come il simbolo tangibile di stabilità operativa, affidabilità strutturale e costante progresso ingegneristico, configurandosi come un punto di riferimento insostituibile per l’intero panorama automobilistico”.

Il fattore umano e i contenuti grafici del volume

La narrazione visiva e testuale non si limita a catalogare le imprese sportive dei campioni che hanno segnato le diverse epoche della Formula 1, tra cui spiccano i nomi di Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il nucleo centrale dell’opera si focalizza sul lavoro svolto dietro le quinte dai dipartimenti ingegneristici, dai tecnici di pista e dai meccanici addetti al montaggio e alla gestione termica delle coperture all’interno dei box. Questa componente professionale viene descritta come un fattore determinante per l’esito strategico di ogni singolo fine settimana di gara.

L’elemento di novità editoriale è costituito da un reportage fotografico contemporaneo firmato dal fotografo Darren Heath, interamente realizzato in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 sul circuito di Silverstone. Questa sezione del libro è stata concepita per creare un collegamento visivo diretto tra la documentazione storica d’archivio e le attuali metodologie di lavoro della Formula 1 moderna. Il volume si conclude con una sezione tecnica composta da dashboard digitali e infografiche dettagliate, le quali riassumono sotto forma di dati numerici il bilancio delle cinquecento partenze effettuate dal fornitore italiano.

L’intervento di Mohammed Ben Sulayem: “Lungo lo sviluppo storico che attraversa i decenni della massima categoria, a partire dal Gran Premio inaugurale del 1950 sino all’attuale era tecnologica dei propulsori ibridi, Pirelli ha confermato una presenza costante, dimostrando la capacità di tradurre lo sviluppo della gomma in prestazioni velocistiche, la gestione delle mescole in scelte strategiche per le scuderie e i singoli eventi agonistici in un intrattenimento globale per milioni di appassionati nel mondo”.

“Il rapporto di collaborazione tra Pirelli e la FIA esprime la volontà condivisa di accrescere gli standard di sicurezza, sostenibilità ambientale e innovazione di prodotto, facendo leva sul progresso industriale e sull’eccellenza scientifica”.