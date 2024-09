McLaren | Piastri: “Sorpasso a Norris? Ho frenato più tardi, non potevo fare altro”

A tenere banco nel mondo della Formula 1 dopo la gara di Monza, oltre alla straordinaria vittoria di Leclerc e della Ferrari, è il caso che si è venuto a creare in McLaren tra Norris e Piastri. L’inglese, partito dalla pole position e primo vero contendente al mondiale di Max Verstappen, è stato passato all’esterno della Variante della Roggia dal compagno di squadra, con una manovra tanto bella quanto pericolosissima, visto che entrambi hanno rischiato di terminare la gara in quel punto nel corso del primo giro. Lando si è già espresso domenica, così come Andrea Stella, team principal della McLaren, il quale ha fatto capire come bisognerà concentrarsi maggiormente sull’inglese e aiutarlo a vincere il mondiale. Prima di queste parole però sono arrivate quelle dell’australiano, incalzato in conferenza stampa.

“Ho frenato più tardi e sono passato all’esterno, non c’era molto altro da fare – ha detto Piastri dopo la gara. Fortunatamente, siamo riusciti a superare entrambi senza problemi. Una volta premuto il freno, sapevo di avere un leggero vantaggio e il diritto di mantenere la posizione all’esterno. Questo mi ha messo in una situazione vincente per 38 giri. Quindi, per me, è stato semplicemente un buon primo giro”.