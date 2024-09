McLaren | Il malumore di Lando Norris: “Non ho vinto per alcune decisioni sbagliate”

Non è certamente tranquillo Lando Norris dopo la batosta presa nel Gran Premio d’Italia. Partito dalla pole position, l’inglese è stato sorpassato “a tradimento” dal suo compagno di squadra, Oscar Piastri, che all’esterno della Variante della Roggia nel corso del primo giro ha compiuto una manovra capolavoro, ma che va ovviamente contro gli interessi di chi, in teoria, è ancora in lotta per il titolo mondiale, con un distacco su Verstappen che adesso si è ridotto a 62 punti. Il britannico è intervenuto in conferenza stampa nel post gara, ma non sembra affatto felice di come la McLaren lo stia sostenendo, anzi, su precisa domanda di un collega, il quale gli ha chiesto se gli piacerebbe un trattamento diverso da parte del team, ha risposto così.

“Mi piacerebbe, certo, ma non dipende da me – ha detto l’inglese. È difficile, perché come qualsiasi pilota, non vuoi che le cose vengano decise in questo modo. Anche se il tempo non è ancora esaurito, sta passando rapidamente, ma continuo a credere che possiamo farcela. Il ritmo è ottimo e credo che siamo ancora molto vicini a essere la macchina migliore oggi. Non spetta a me decidere, è una questione di squadra. Tuttavia, penso che stiamo lavorando bene insieme, aiutandoci a vicenda, e questo si è dimostrato molte volte durante l’anno. Siamo molto contenti di essere una delle squadre migliori in griglia e stiamo dando il massimo”.

“Quando si lotta per un campionato, si vuole sfruttare ogni minimo dettaglio, e sto facendo tutto il possibile. Il modo migliore per farlo è vincere le gare, ma oggi non ci sono riuscito per alcune decisioni sbagliate. Alla fine, è una questione che riguarda la squadra, non me”.

In conclusione però: “Oscar mi aiuta. Ma non sono qui solo per implorare qualcuno di lasciarmi passare. Non è per questo che sono qui. Sono qui per correre. Lui ha fatto una gara migliore della mia, quindi sono arrivato terzo, ed è lì che meritavo di finire”.