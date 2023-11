McLaren | Piastri e la sua prima stagione in Formula 1: “Ho imparato tante cose”

Sta per concludersi la prima di una lunga serie di stagioni in Formula 1 di Oscar Piastri. Il talento australiano della McLaren arriverà al nono posto nel mondiale piloti, cataclismi permettendo. Un buon risultato, considerando i problemi avuti dal team di Woking nella primissima parte del campionato 2023, quando ha di fatto corso con la vettura dello scorso anno adattata. Diversi i piazzamenti importanti, tra i quali una vittoria nella Sprint Race del Qatar e i due podi conquistati a Suzuka e proprio a Doha. Per il prossimo anno si vedrà, l’obiettivo sarà sicuramente quello di fare uno step in avanti, macchina permettendo, così da stare con i grandi in modo più costante.

“Non vedo l’ora di tornare ad Abu Dhabi – ha detto Piastri. Ho dei bellissimi ricordi di alcune mie gare nelle categorie junior, e ovviamente è dove ho fatto il primo test con la McLaren l’anno scorso. Il 2023 è stato frenetico, un anno di grande apprendimento per me. Alcuni dei risultati ottenuti rimarranno con me per sempre, e sia io che la squadra vogliamo chiudere la stagione con il miglior risultato possibile. E’ l’ultima gara, e lo spirito all’interno del team è eccezionale, e sarà così fino alla bandiera a scacchi”.