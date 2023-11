Mick Schumacher, ufficiale l’impegno con la Alpine nel WEC 2024

Mick Schumacher WEC Alpine – Tramite una nota ufficiale pubblicata questa mattina, Alpine ha ufficializzato Mick Schumacher tra le proprie fila per il FIA World Endurance Championship.

Il tedesco, parallelamente all’attività in Mercedes come terzo pilota e “Development Driver”, anch’essa ufficializzata questa mattina, affronterà al campagna 2024 con la nuova A424, vettura con cui il marchio transalpino proverà a giocarsela nella serie Endurance.

Il tedesco ha già testato il prototipo hypercar in una sessione di test privata a Jerez, offrendo delle prestazioni di spessore, aspetto che ha convinto i vertici del marchio francese a scommettere su di lui per questa nuova esperienza. Schumacher si affiancherà a Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi, Paul-Loup Chatin e Ferdinand Habsburg.

“Per me inizia un nuovo capitolo con Alpine nel WEC”, ha affermato il tedesco. “La macchina è incredibile e non vedo l’ora di iniziare. Sono cresciuto tra le monoposto, guidare una macchina con l’abitacolo chiuso e ruote coperte è una grande opportunità per affinare le mie capacità di guida. Le corse mi sono mancate profondamente quest’anno, è ciò che amo fare sin da quando ero un bambino e a volte è difficile guardare gli altri piloti scendere in pista. Le gare endurance sono una nuova sfida e sono certo che condivideremo grandi momenti con Alpine il prossimo anno”.