F1 | Leclerc cederà il volante a Shwartzman nelle prime libere di Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi Ferrari – Charles Leclerc resterà in “panchina” nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Il monegasco della Ferrari, come avvenuto per Carlos Sainz nel GP d’Olanda, cederà il volante a Robert Shwartzman nei 60 minuti di lavoro che andranno in scena venerdì mattina, con l’obiettivo non solo di rispettare la norma imposta dalla Federazione in merito all’utilizzo di giovani, ma anche per ottimizzare la raccolta dati tra pista e simulazione.

Shwartzman, ricordiamo, è già sceso in pista a Zandvoort, lavorando a stretto contatti con i tecnici. Un’opportunità importante che il russo, con passaporto israeliano, proverà a non lasciarsi sfuggire, anche in vista dell’impegno nei test post-season in programma sempre ad Abu Dhabi a partire dalla giornata di martedì.