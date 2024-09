McLaren | Norris vede il bicchiere mezzo pieno: “Ho fatto una gran gara”

La McLaren festeggia la vittoria di Piastri a Baku e la conquista del primo posto nel campionato costruttori, ma non può certamente ignorare la bella rimonta di Norris, partito quindicesimo e arrivato quarto, davanti addirittura a Verstappen. Il pilota inglese è stato autore di una buonissima gara, iniziata con le gomme hard, quindi con la strategia opposta. Il fatto di aver sorpassato l’attuale leader del mondiale piloti dimostra come il divario tecnico tra il team di Woling e la Red Bull, in questo momento, sia abissale.

“È stato un grande risultato per la squadra, con una gara eccellente da entrambe le parti – ha detto Norris. Prima di tutto, congratulazioni a Oscar per un’altra vittoria, davvero meritata. Personalmente, penso di aver disputato una gran gara, ottenendo il giro più veloce e un buon bottino di punti, considerando la nostra posizione di partenza. Sono molto soddisfatto. Siamo stati il team che ha guadagnato più punti oggi, quindi dobbiamo essere davvero felici di questo. Abbiamo fatto tutto il possibile e preso il comando nel campionato costruttori. Complimenti a tutti per l’ottimo lavoro”.