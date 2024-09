Ferrari | Sainz: “E’ un peccato, il secondo posto era possibile”

La gara di Carlos Sainz a Baku si è conclusa al penultimo giro in un incidente con Perez scatenato dal contatto tra la ruota posteriore sinistra del pilota della Ferrari e l’anteriore destra del messicano. Fortunatamente nessuno dei due si è fatto male, ma lo spagnolo recrimina per un possibile secondo posto mancato, fino a quel momento occupato da Leclerc in grave difficoltà con le gomme posteriori. La FIA ha deciso di non penalizzare nessuno dei due piloti e marchiare questo momento come incidente di gara, ma entrambi avrebbero potuto fare molto di più per evitare il contatto.

“È un vero peccato – ha detto Sainz. La cosa importante è che sia io che Checo stiamo bene dopo l’incidente, ma è ovviamente frustrante. Sono rimasto sulla traiettoria di gara normale e non ho fatto niente di strano, come ad ogni altro giro, quindi non mi aspettavo il contatto con la mia gomma posteriore. Fa parte delle corse, ma fa male perché abbiamo perso molti punti oggi. Stavo facendo una gara molto buona ed ero molto veloce: penso che il terzo posto o forse anche il secondo fosse possibile, ma è così che sono andate le cose. Non ci resta che voltare pagina e concentrarci su Singapore”.