F1 | Albon e Colapinto regalano alla Williams un week-end da sogno a Baku

F1 Williams GP Azerbaijan – Settima e ottava posizione per Alexander Albon e Franco Colapinto nell’ultimo Gran Premio dell’Azerbaigian, 17° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una gara letteralmente caotica, come da tradizione sul veloce tracciato cittadino di Baku, i due alfieri della Williams sono riusciti a regalare alla squadra un doppio piazzamento in zona punti, migliorando una classifica al momento fortemente penalizzata dagli alti e bassi della vettura. Per il thailandese si è trattato di un ritorno nella top ten dopo settimane difficili, mentre per l’argentino è stato il primo piazzamento di spessore dopo il debutto di due settimane fa a Monza

Albon felice del week-end a Baku

“Sappiamo quanto sia difficile ottenere un P9 o un P10 in gara, quindi arrivare in P7 e P8 è un vero lusso, e ce lo prendiamo volentieri! Ora siamo davanti ad Alpine nel campionato, che era il nostro obiettivo per la fine dell’anno. Questo dimostra che l’aggiornamento ha funzionato bene. È stato un altro weekend in cui siamo stati vicini all’Aston come ritmo e abbiamo segnato punti per la seconda gara consecutiva. Siamo stati molto più veloci del previsto rispetto ai top team ed è stato bello lottare con loro. Vedremo come andrà la prossima settimana, ma per questo weekend siamo stati forti.”

Colapinto a punti con la Williams

“Segnare i miei primi punti in Formula 1 è una sensazione fantastica. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo già raggiunto come squadra. Avere punti in classifica dimostra il duro lavoro e l’impegno che abbiamo messo, soprattutto considerando che è solo la mia seconda gara. Oggi avevamo un buon ritmo, molto vicino a quello dell’Aston. Finire settimo e ottavo insieme ad Alex ci porta in P8 nel campionato costruttori, un bel passo avanti che motiva tutta la squadra. C’è ancora tanto da imparare e migliorare insieme, perché la stagione è lunga e ci sono molte gare davanti a noi. Non vedo l’ora di correre a Singapore per la prima volta il prossimo weekend.”