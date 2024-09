McLaren | Norris teme Leclerc: “Mi sta addosso, spero sia soddisfatto del suo giro”

La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Singapore ci ha detto come Norris e Leclerc, nell’ordine, abbiano fatto il vuoto alle loro spalle. I due sono separati da soli 58 millesimi, mentre Sainz, terzo, è a sei decimi. Un distacco siderale e che ci dice come i due possano essere i grandi protagonisti delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Il pilota della McLaren spera infatti di avere un vantaggio più ampio per il resto del fine settimana, ma vedendo la Ferrari del monegasco così vicina, non c’è da stare troppo tranquilli.

“Il passo c’è e mi sento bene in macchina – ammette Norris. Il mio giro è stato buono, e credo che stiamo facendo il lavoro necessario per essere davanti, lì con la Ferrari. Charles mi è vicino, spero di avere un vantaggio un po’ più ampio, perché significa che anche loro sono veloci, ma per noi le cose stanno andando piuttosto bene. Lui è molto bravo sui tracciati cittadini, lo abbiamo visto a Baku e Monaco, e sono sicuro che sia soddisfatto del suo giro. Se così non fosse, allora dovrei davvero iniziare a preoccuparmi. Da parte mia è stato un bel giro, ho sfruttato bene la giornata, siamo in una buona situazione e, se continuiamo così, sarò contento”.