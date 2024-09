F1 | Red Bull, Perez ammette: “Siamo più lenti di un secondo, dobbiamo fare qualcosa!”

Singapore – E’ notte fonda per la Red Bull, non solo per gli orari delle sessioni sul circuito di Singapore. Cambia il tracciato, ma non i problemi: la RB20 manca di bilanciamento e Sergio Perez lo ammette a gran voce. Già a Baku il messicano aveva parlato dei problemi della vettura, ma evidentemente né lui né la squadra si aspettavano delle performance del genere. Checo conquista la quattordicesima posizione nelle FP1 e le cose sembrano migliorare nella seconda sessione di libere, dove si piazza in ottava posizione, ma le performance sono ancora lontane da quelle sperate.

Perez: “Queste performance ci hanno preso alla sprovvista”

“Credo che ci siamo migliorati un po’ dalle FP1, ma ci manca ancora tanto bilanciamento. E’ difficile fare un buon giro in pista, non va bene al momento. Queste performance ci hanno preso alla sprovvista e abbiamo tanto lavoro da fare, stanotte, perché siamo davvero lontani. Ci manca un secondo, ci serve un grande cambiamento per tornare davanti. Vedremo cosa riusciremo a fare, potrebbe essere un weekend difficile, ma lavoreremo sodo per restare in lotta”.