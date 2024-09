F1 | Red Bull, venerdì difficile per Verstappen: “So che possiamo fare meglio”

Singapore – Continuano le difficoltà per la Red Bull e Max Verstappen, sia dentro che fuori dalla pista. Il campione olandese è infatti sceso in pista con una “condanna” sulle spalle: Max, dopo la conferenza stampa del giovedì, è stato punito con dei lavori di pubblica utilità dalla FIA, a causa del linguaggio scurrile utilizzato davanti alle telecamere. Questo si aggiunge alle già tante preoccupazioni per il tre volte campione del mondo, che oggi legge il suo nome in quarta posizione nella prima sessione di libere, mentre nelle FP2 Verstappen non va oltre la quindicesima posizione. Tra la RB20 e le rivali Ferrari e McLaren sembra esserci una eternità, almeno sul giro secco, mentre sul passo gara le prestazioni sembrano migliorare. Non dobbiamo dimenticare, però, che siamo a Singapore, un circuito cittadini con muri molto vicini: partire dalla parte alta della griglia sarà fondamentale per restare aggrappato alla zona punti e Verstappen potrebbe di certo fare una magia, in qualifica, ma non può permettersi di perdere altre punti se vuole prendersi il titolo mondiale.

Verstappen – “So che possiamo fare meglio, ma non posso aspettarmi il miracolo dell’anno scorso”

“Le ultime gare sono state piuttosto difficili per me. Abbiamo preso una direzione sbagliata con la macchina; stiamo cercando di correggerla, ma ci vuole tempo, stiamo lavorando – ha spiegato Max sui recenti problemi della Red Bull – poi ci si è messa la sfortuna, alcune decisioni ed episodi che hanno compromesso il risultato finale. So che possiamo fare meglio, ma non posso aspettarmi il miracolo dell’anno scorso. Mi sento fiducioso, tornerò a lottare per la vittoria molto presto.

“Oggi è stato difficile – continua Verstappen – non avevamo il grip sulle gomme come avremmo voluto, scivolavamo più del normale. Questo ha creato delle complicazioni nelle FP2, una sessione abbastanza negativa per noi. Non hanno causato molti problemi, invece, i cordoli e i dossi, ma è l’aderenza delle gomme a preoccuparci. Analizzeremo tutti i dati e vedremo cosa possiamo fare per ottimizzare le performance della vettura e delle gomme, così potremo essere pronti alla qualifica”.