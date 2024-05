Ferrari | Vasseur: “Siamo in controllo, ma occhio a Norris”

Venerdì sicuramente positivo per la Ferrari, che a Imola fa sognare i tifosi con il primo posto conquistato da Charles Leclerc. Il monegasco ha fatto capire, con le sue prestazioni, come gli aggiornamenti portati sulla SF-24 siano positivi per il prosieguo della stagione della Rossa. Frederic Vasseur, team principal della Scuderia ha parlato a Sky Sport dopo le prove libere, confermando le buone sensazioni dei piloti, ma non vuole in alcun modo cantare vittoria troppo presto: la McLaren, specialmente Norris, pare abbia colpito il francese, il quale non vuole dimenticarsi in alcun modo di Max Verstappen, nonostante le grandi difficoltà di oggi.

“Sono contento, ma oggi non si fanno punti – ha detto Vasseur a Sky. E’ stata una buona prima giornata qui a Imola, abbiamo fatto due buone sessioni, ma anche gli avversari sono stati veloci, come Norris, che pur non avendo fatto il giro con le soft era comunque lì, quindi dobbiamo mantenere la calma e concentrarci sul nostro lavoro. Siamo ancora a una fase iniziale per quanto riguarda le risposte dagli aggiornamenti: non stiamo parlando di due secondi, ma di piccoli dettagli, però finora tutto bene e non ci sono stati grossi problemi. Credo che il punto più importante non sia tanto la prestazione, ma il fatto che i piloti fossero in controllo della situazione, forse anche più dei nostri avversari, e questo è positivo, ma la strada è ancora lunga”.

Ferrari, Vasseur: “SF-24 stabile anche col vento”

“Il feeling di Charles è stato buono sin dal primo giro, avevan anche buone sensazioni con il bilanciamento, perché c’era tanto vento ma la vettura non era instabile, e questo è positivo per il resto del weekend e della stagione. Non siamo gli unici ad aver fatto bene, anche Norris era nella stessa situazione più o meno, quindi sarà una dura battaglia anche domani. Non escludiamo Max dalla lotta per la pole: stamattina era molto veloce nel primo settore e poi scivolava un po’ di più, ma sono sicuro che stasera riusciranno a mettere tutto insieme ed essere pronti per domani. Domani sarà una battaglia molto serrata, come negli scorsi weekend, c’erano sempre uno o due decimi e penso che ci sarà qualcosa di simile anche qua”.