McLaren | Austin, Andrea Stella: “Siamo migliorati dopo la Sprint Race”

E’ certamente soddisfatto Andrea Stella per la pole position conquistata da Lando Norris a Austin. Il pilota della McLaren, dopo i due punti persi nella Sprint Race deve dare per forza un segnale forte a Verstappen, il quale gli partirà al fianco nella gara di oggi. L’ingegnere di Orvieto è contento di come la squadra di Woking abbia reagito dopo gli evidenti problemi manifestati sia nelle qualifiche ShootOut di venerdì che nella Sprint di ieri, ammettendo come il degrado delle gomme sia stato importante, e la speranza è di averlo ridotto con i giusti correttivi.

“E’ incoraggiante essere riusciti a migliorare la macchina dopo le prestazioni nella Sprint Race – ha affermato Andrea Stella, team principal della McLaren. Abbiamo ottimizzato l’assetto e compreso alcuni aspetti importanti dal punto di vista dei piloti: Lando e Oscar sono riusciti a mettere tutto insieme in questa sessione di qualifica, e alla fine un primo e un quinto posto sono importanti per la gara e speriamo che riusciremo a ridurre il degrado delle gomme, molto alto durante la Sprint”.