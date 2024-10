F1 | Aston Martin, Alonso: “Spero di poter lottare per i punti in gara”

Austin – Fernando Alonso si prende la sua rivincita in qualifica dopo una Sprint Race alquanto disastrosa.

Lo spagnolo, quattordicesimo al via, ha presto perso posizioni, tagliando il traguardo in diciottesima. Un inizio del weekend che non lasciava presagire, quindi, nulla di buono, ma Alonso non si arrende mai e sfrutta quanto imparato nella mini gara per preparare la vettura per la qualifica. Fernando arriva fino in Q3 e decide di scendere in pista, per il suo unico tentativo, a metà della sessione, con pista completamente libera: una strategia che paga, vista la bandiera gialla finale provocata da George Russell. In gara Alonso scatterà dall’ottava casella.

Alonso: “Spero di poter lottare per i punti in gara”

“L’ottava posizione è un buon risultato per noi. Non eravamo a nostro agio con la vettura e abbiamo fatto delle modifiche al set-up. Credo che i cambiamenti ci abbiano aiutato, siamo tornati competitivi e questo è incoraggiante. La vettura è ancora nervosa, ma spero che questo risultato ci permetta di conquistare dei punti domani. Saremo circondati da macchine veloci, l’obiettivo è restare in top 10”.

Stroll: “Qualifica difficile”

Sabato diverso, invece, per Lance Stroll: nella sprint scatta e termina con la tredicesima posizione. In qualifica riesce ad arrivare fino al Q2, ma il suo tempo non basta per passare il taglio: è quattordicesimo.

“E’ stata una qualifica difficile, non riusciamo a venire a capo della vettura. Abbiamo modificato il set-up tra la Sprint e la qualifica, ma domani avremo un’idea più chiara di come queste abbiano influito sulla velocità della macchina. L’obiettivo è conquistare i punti e so che sarà una sfida”.